Поклонская похвасталась, что закрыла за "экстремизм" более 10 сайтов в Крыму

Об этом заявила "прокурор" Крыма Наталья Поклонская в своем Facebook.

"По интернет-сайтам, на которых идет пропаганда фашизма, нацизма, проводятся определенные исследования нашими специалистами",- заявила она.

"При получении ответов, что действительно прослеживаются радикальные настроения, прокуратура инициирует блокировку подобных сайтов. На территории Республики Крым уже закрыто более 10 интернет-сайтов за экстремистские высказывания. Возбуждены уголовные дела по данному факту. Каждый, кто призывает к фашизму, будет наказан", - добавила Поклонская.

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При этом она напомнила, что в 2014 году в Крыму был вынесен 1 приговор по факту размещения жителем полуострова "сообщений националистического толка и изображений с фашистской символикой в социальных сетях".