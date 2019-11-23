Объявленный в розыск экс-владелец «VAB Банка» Бахматюк намерен вернуться в Украину в ближайшее время

По прогнозам Бахматюка, он сможет вернуться на родину в течение ближайших двух-трех недель

Бывший владелец «VAB Банка», владелец одного из крупнейших аграрных производителей Украины «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, объявленный в розыск по подозрению в растрате 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного «VAB Банку» Национальным банком Украины, намерен вернуться в Украину в ближайшее время.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

«Надеюсь, как можно скорее (вернуться в Украину – УНИАН). Я всю жизнь в пути, но совершенно нет желания жить где-то, кроме Украины. Но идти на плаху, чтобы меня расстреляли, тоже не очень хочется. Я хочу иметь право на защиту, тем более, что за мной стоит огромная структура», - сказал он.

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По прогнозам Бахматюка, это может произойти в течение ближайших двух-трех недель.

Он сообщил, что во время объявления ему подозрения Национальным антикоррупционным бюро пребывал в рабочей поездке в Катар, ОАЭ и Женеву, где вел переговоры с американской продовольственной корпорацией Cargill. В случае успешного проведения переговоров, средства от заключенных контрактов помогли бы бизнесмену выполнить план по возвращению 8 млрд грн Фонду гарантирования вкладов.

«Мы вышли с предложением на Фонд гарантирования вкладов, хотим вернуть 8 млрд грн как добросовестные акционеры. И я поехал договариваться с покупателями нашего сырья - зерновых - с компанией Cargill... И когда мы уже были на финальной стадии, в воскресенье мне выдвигают подозрение, которое полностью ломает ситуацию и делает переговоры невыгодными. Мы обратились к президенту, но не были услышаны. Сейчас эта вакханалия продолжается», - отметил Бахматюк.

Так, Бахматюк утверждает, что предлагал вернуть Фонду гарантирования вкладов 500 млн грн гарантийного взноса на этапе оформления документов и затем ежегодно выплачивать по миллиарду гривень до момента полного расчета.

«Вы увидите, через три-четыре месяца Фонд гарантирования вкладов будет продавать активы тех банков, и сколько он получит? В десять или пятнадцать раз меньше! Мы видим глупую демотивацию, и не можем этого понять», - сказал бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца «VAB Банка», владельцаагрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного «VAB Банку» Национальным банком Украины.

Бахматюку инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.