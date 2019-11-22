"ФСБ может использовать методы Джокера": в КИУ предупредили о "ключевом риске" инфобезопасности Украины
ФСБ России может применять методы пранкера "Джокера", чтобы собрать компромат на украинских политиков.
Об этом предупредил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, передает «Обозреватель».
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Он подчеркнул, что несерьезное отношение депутатов и чиновников к своим перепискам угрожает безопасности Украины.
"Меня беспокоит, что депутаты – как от "Слуги народа", так и от других политических сил – достаточно безответственно относятся к переписке в Telegram или социальных сетях", – отметил Рыбачок.
Он напомнил, что сами политики, которые стали жертвами розыгрышей "Джокера", неоднократно подтверждали факт этих переписок.
"И это люди, которые имеют доступ к государственной тайне! Если они позволяют себе настолько безответственно относиться к подобным вещам, то не является ли это риском для государственной безопасности?" – поинтересовался эксперт.
Рыбачок обратил внимание, что спецслужбы иностранных государств могут использовать полученную информацию против народных депутатов Украины.
"Если условный "Джокер" обладает доступом к этой информации, то можно не сомневаться, что ФСБ Российской Федерации точно так же имеет доступ к этой информации", – подчеркнул он.
По мнению аналитика, в России уже вполне могли собрать компромат как на украинских политиков, так и на руководителей правоохранительных и других органов.
"В этом – ключевой риск, – предостерег Рыбачок. – При этом мы говорим о команде, которая приходила к власти как представители информационной сферы. Были очень большие надежды, что в плане информационной безопасности наша государственная система станет сильнее, а не слабее. А сейчас мы видим один слив за другим. И это вызывает много вопросов. Способны ли эти люди защитить хотя бы свою собственную информацию?".