"ФСБ может использовать методы Джокера": в КИУ предупредили о "ключевом риске" инфобезопасности Украины

Несерьезное отношение депутатов и чиновников к своим переписок угрожает безопасности Украины, считает эксперт Комитета избирателей.

ФСБ России может применять методы пранкера "Джокера", чтобы собрать компромат на украинских политиков.

Об этом предупредил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, передает «Обозреватель».

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Он подчеркнул, что несерьезное отношение депутатов и чиновников к своим перепискам угрожает безопасности Украины.

"Меня беспокоит, что депутаты – как от "Слуги народа", так и от других политических сил – достаточно безответственно относятся к переписке в Telegram или социальных сетях", – отметил Рыбачок.

Он напомнил, что сами политики, которые стали жертвами розыгрышей "Джокера", неоднократно подтверждали факт этих переписок.

"И это люди, которые имеют доступ к государственной тайне! Если они позволяют себе настолько безответственно относиться к подобным вещам, то не является ли это риском для государственной безопасности?" – поинтересовался эксперт.

Рыбачок обратил внимание, что спецслужбы иностранных государств могут использовать полученную информацию против народных депутатов Украины.

"Если условный "Джокер" обладает доступом к этой информации, то можно не сомневаться, что ФСБ Российской Федерации точно так же имеет доступ к этой информации", – подчеркнул он.

По мнению аналитика, в России уже вполне могли собрать компромат как на украинских политиков, так и на руководителей правоохранительных и других органов.

"В этом – ключевой риск, – предостерег Рыбачок. – При этом мы говорим о команде, которая приходила к власти как представители информационной сферы. Были очень большие надежды, что в плане информационной безопасности наша государственная система станет сильнее, а не слабее. А сейчас мы видим один слив за другим. И это вызывает много вопросов. Способны ли эти люди защитить хотя бы свою собственную информацию?".