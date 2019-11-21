Годовщина Революции Достоинства: Зеленский почтил память погибших на Евромайдане (фото, видео)

Также он проинспектировал строительство музея Революции Достоинства.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил погибших протестующих Революции Достоинства.

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Президент вместе с женой Еленой, премьер-министром Алексеем Гончаруком и первым вице-спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком почтил их память.

Зеленский положил лампадку к часовенке на улице Небесной Сотни в Киеве.

Напомним, 21 ноября шестая годовщина Революции достоинства. Именно в эти дни в Украине началась Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

Эти события изменили историю нашей страны. А самой трагической для украинцев стала борьба за справедливость, начавшаяся ровно 6 лет назад с Евромайдана. Впоследствии эта акция превратится в Революцию достоинства и свободы. Протест в центре столицы назвали Евромайданом, а наиболее активными его участниками стали студенты. Еще через несколько дней мирная акция среди ночи превратится в жестокое побоище. Революция достоинства и свободы стала одной из самых трагических страниц в истории современной Украины, но навсегда изменила страну и украинцев.