Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы (видео)

В четверг, 21 ноября, украинцы отмечают один из новых, но знаковых праздников в истории Украины - День Достоинства и Свободы.

В Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы – праздник в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года).

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Сегодня - шестая годовщина начала Евромайдана, переросшего в Революцию достоинства. После того, как тогдашняя власть отказалась от европейского курса, на Майдан вышли активисты и студенты.

Этот праздник отмечался как День свободы с 2005-го по 2011 год. За правления Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 января. День Достоинства и Свободы был утвержден указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года “О Дне достоинства и свободы”. Согласно документу, День достоинства и свободы был введен для утверждения в Украине идеалов свободы и демократии.

День революции достоинства

В этот день, 21 ноября, почитается патриотизм и мужество граждан, которые осенью 2004-го и осенью-зимой 2014 года защитили национальные интересы украинского государства и ее европейский выбор. 21 ноября чтят память тех, кто отдал свою жизнь ради свободной Украины.

21 ноября 2013 года граждане Украины вышли на киевский Майдан Незалежности в знак протеста против отказа подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В ночь с 29 на 30 ноября активистов жестоко разогнали правоохранители, что превратило мирный Евромайдан на Революцию Достоинства.

Революция привела к многочисленным человеческим жертвам и закончилась свержением режима Януковича и бегством экс-президента. Вскоре после этого Россия открыто проявила агрессию против Украины, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе – сначала силами наемников и террористов, а позже тайком введя на восток Украины регулярные войска.

День достоинства и свободы – выходной или нет

Несмотря на статус государственного праздника, День достоинства и свободы – не является выходным днем. Статья 73 КЗоТ Украины не указывает 21 ноября в перечне официальных нерабочих дней для украинцев.

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Однако в День Достоинства и Свободы в городах Украины проходят торжественные мероприятия и концерты, к памятникам погибшим участникам Революции Достоинства приносят цветы и лампадки. Общественные организации и активисты устраивают тематические выставки, флешмобы и акции. В украинских церквях служат молебен в память о Небесной Сотне, а в день достоинства и свободы в школах проводятся тематические торжественные линейки.

В Киеве 21 ноября традиционно чтят память погибших активистов на аллее Героев Небесной Сотни проводится поминальный молебен и возлагаются цветы. Кроме того, проводится концерт и торжественные мероприятия на Майдане Независимости.

21 ноября - День Достоинства и Свободы: видео