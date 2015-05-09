В Киеве впервые отметили "Первую минуту мира" (фото, видео)

На мероприятия были приглашены ветераны Красной Армии и Украинской Повстанческой Армии, а также участники АТО.

Перед собравшимися выступил президент Украины Петр Порошенко.

В начале выступления он обратил внимание присутствующих на монумент «Родина-мать», который известный руфер Мустанг украсил венком из красных маков.

Глава государства подчеркнул, что красные с черным маки, которые являются международным символом памяти о погибших в войнах, сегодня стали и украинским символом памяти.

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«Красные с черным маки – у сердца каждого из нас, здесь присутствующих. И завтра наша страна и мы с вами традиционно будем праздновать День победы над нацизмом, потому что мы народ-победитель», – цитирует президента пресс-служба.

Он отметил, что сегодня Украина впервые в европейском формате отмечает День памяти и примирения и «смотрит на собственную историю, наконец, своими глазами, а не сквозь московские очки».

Порошенко подчеркнул, что в течение долгих шести лет Второй мировой войны сотни миллионов людей в десятках странах мечтали о первой минуте мира, которая наступила 8 мая ровно 70 лет назад.

«О такой минуте мечтаем и мы с вами. Она наступит, в Украине снова воцарится мир. Я обещаю делать для этого все возможное. И невозможное тоже буду делать. Не сомневаюсь, что мы победим, ведь защищаем свою родную украинскую землю. И Донбасс будет освобожден от оккупантов. И Крым будет освобожден», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом и использовать ее для своей имперской политики, тем более по отношению к Украине.

«Победа 1945-го – общее достижение всего прогрессивного человечества, антигитлеровской коалиции и народов бывшего Советского Союза», – сказал Порошенко.

В 23:01 была объявлена "Первая минута молчания" и зажгли чашу с вечным огнем. Присутствующие почтили минутой молчания погибших. После этого в небо запустили шарики со светодиодами – «Маки памяти», прозвучал гимн ЕС «Ода радости».