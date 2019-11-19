С 20 ноября прокуроры не будут вести досудебное следствие – ГПУ

В соответствии с Основным Законом и Законом Украины «О прокуратуре», досудебное расследование не является функцией ГПУ.

С 20 ноября 2019 года прокуроры не будут вести досудебное расследование, но будут продолжать организовывать и координировать следствие.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Все незавершенные расследования передают в Госбюро расследований, НАБУ, СБУ и др.

Напомним, в соответствии с Основным Законом и Законом Украины «О прокуратуре», досудебное расследование не является функцией ГПУ.

В «Переходных положениях» Конституции Украины и УПК Украины говорится, что до создания ГБР полномочия относительно досудебного расследования осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы должны завершить расследование в указанный срок или разрешить вопрос о поручении осуществления другим органам досудебного расследования.

Справка УНИАН. Расследованием дел Майдана занималось Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры. После 20 ноября в связи с потерей органами прокуратуры функций проводить досудебные расследования всех дел по событиям осени-зимы 2013-2014 гг. передадут в ГБР.

В связи с этим родственники Героев Небесной сотни, пострадавшие во время Революции достоинства, их адвокаты и активисты опасаются развала «майдановских дел» и неоднократно требовали от властей принять изменения в закон о ГБР, которыми предусмотрено, что следователи из Генпрокуратуры, полиции, СБУ , а также прокуроры ГПУ, которые расследовали дела Майдана, могут вне конкурса перейти в соответствующее подразделение ГБР. Вместе с тем в бюро даже не создано подразделение по расследованию дел Майдана.