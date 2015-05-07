Die Welt: Путин выпускает танки и говорит о «народе-победителе»

Об этом сообщает Юлия Смирнова в своей статье «Путин выпускает танки и говорит о «народе-победителе», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Вдалеке слышен глухой рев, он становится все громче. Затем на закрытых центральных улицах Москвы появляется первый темно-зеленый военный транспорт. Танки медленно проезжают мимо красочной рекламы и витрин западных модных брендов. Системы противовоздушной обороны Бук останавливаются рядом с Макдональдс и направляют ракеты на вход. Неподалеку в ряд выстроились танковые гаубицы.

Главной особенностью парада станут доставленные в Кремль ракеты ПВО С400. Техника отказывает, транспорт остановился, все больше чувствуется запах керосина. Но энтузиазм не исчезает. Вдоль заграждений стоят тысячи зрителей. Семьи привели своих детей и несут их на плечах, чтобы они могли полюбоваться новейшей российской военной техникой.

Они фотографируются с солдатами и танками, машут российскими и советскими флагами в камеру. На задних рядах уличные торговцы предлагают темно-зеленые пилотки – такие, как носили солдаты во время Второй мировой войны. Каждая пилотка украшена красной звездой и серпом и молотом. Многие родители с удовольствием покупают их своим детям. Зеленая форма в России снова очень популярна.

Каждый год большой парад по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Москве репетируют по несколько раз. 9-го мая Россия отмечает «День Победы». Чествуют ветеранов войны, и вспоминают около 26 млн советских жертв Второй мировой войны. Но в центре внимания государственных празднеств всегда находится победа - над нацистской Германией, фашизмом, злом.

«Мы – народ-победитель. Это у нас в генах»

Во время своей последней избирательной кампании, президент России Владимир Путин сказал: «Мы – народ-победитель. Это у нас в генах». Эта фантазия о великой державе очень популярна, поскольку она уменьшает боль после распада советской империи и обещает будущее, которое должно быть, по крайней мере, таким же славным, как и прошлое. Национально-патриотическая риторика должна заставить народ поверить в сильное государство и поддержать президента.

Поэтому в этом году на «День Победы» Россия разыгрывает из себя великую военную державу. В субботу в Москве пройдет крупнейший парад в российской истории. Около 16 500 солдат пройдут по Красной площади. Будут продемонстрированы почти 200 танков и ракет - в том числе первая разработка танка с момента распада Советского Союза: танк Армата.

Новые гаубицы Коалиция-СВ и БМП «Курганец» будут опробованы уже на параде. 140 военных самолетов и вертолетов пролетят над Москвой. Председатель КНР Си Цзиньпин будет почетным гостем в Москве. Западные лидеры отклонили приглашения на участие в параде - любоваться российской военной техникой, в то время как аналогичное оборудование поставляется Россией сепаратистам в восточной Украине, кажется им несколько неуместным.

Настоящая война не за горами

Российские политики и СМИ превратили почтение жертв Второй мировой войны в инструмент для своих нынешних политических целей. Российский государственный телеканал вскоре после репетиции парада в Москве показывает репетицию парада в Донецке – в самопровозглашенных «народных республиках». Там по улицам тоже проезжают танки со звездами и черно-оранжевыми георгиевскими лентами. Солдаты маршируют, настоящая война не за горами. Как когда-то их деды, сепаратисты борются против «фашизма», - по крайней мере, так говорит российская пропаганда.

Георгиевская ленточка - символ воинской доблести в царской России - была введена в качестве символа победы в Великой Отечественной войне десять лет назад. Улицы, витрины и станции метро в Москве украшены в эти дни черно-оранжевыми символами. Десятки тысяч ленточек распределены по всему городу, прикреплены к сумкам и автомобильным зеркалам. С начала кризиса в Украине лента обрела также новый смысл. Сепаратисты носят ее как собственный знак.

Главный российский пропагандист Дмитрий Киселев, глава и ведущий информационного агентства «Россия сегодня», в этом году объяснил, что ленточки символизируют «многополярный мир», «борьбу за человеческую цивилизацию и против превосходства одного государства», Соединенных Штатов. Год назад Киселев сказал, что георгиевская лента» - это «символ новой России» и «ценностей, которые нужно защищать с оружием в руках».

Российские правозащитники критикуют эту интерпретацию праздника и дня памяти. «9 мая, вся Вторая мировая война сводится к одному дню», говорит историк и директор общества «Мемориал» Арсений Рогинский. «Это историческая ошибка, сводить войну только к победе, и не говорить о ее цене». Лично для него память о войне гораздо важнее, она состоит не из парадов, а из страданий и гибели миллионов людей.

На самом деле, некоторые спорные вопросы исключены из официальных торжеств. Всегда говорят только о «Великой Отечественной войне 1941-1945». Роль Советского Союза в Великой Отечественной войне до 1941 года, оккупация Польши и Прибалтики практически не упоминаются. В прошлом году Путин сказал, что он не видит в пакте Молотова-Риббентропа «ничего плохого».

Тема военнопленных – еще один пример. Учитель Наталья Алова из северного российского города Петрозаводска искала со своими учениками информацию о советских военнопленных в войне против Финляндии. Многие из них «непосредственно после возвращения со всеми их орденами были отправлены в ГУЛАГ». Но сегодня эта тема «не пользуется популярностью», говорит она. Она приехала в Москву, потому что ее ученики были награждены в историческом конкурсе общества «Мемориал». Конкурс способствует исследованиям о судьбах отдельных лиц. Многие молодые люди писали работы о своих родственниках – таким образом, ужас войны стал для них более реальным.

Когда ученики были награждены в Москве, 87-летняя правозащитница Людмила Алексеева говорила со слезами на глазах о своих воспоминаниях о войне и о ее отце, который не вернулся с фронта. «Когда ученики и учителя смотрят парад, они не должны думать о танках и самолетах, а о людях, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы эта война закончилась», сказала она. Алексеева также рассказала, как изменилось отношение государства к ветеранам войны за эти годы. Сразу после войны, оно все еще было довольно пренебрежительным.

На самом деле, Советский Союз начал праздновать культ ветеранов и "Дня Победы" в его нынешнем виде только в эпоху Брежнева - в 1965 году. «Идеология эпохи Брежнева не была коммунистической, но, прежде всего, национально-патриотической», говорит историк Рогинский. «Она состояла из фраз: Мы – мировая держава. Мы – лучшие. Самое главное для нас – победа в войне. Мы окружены врагами. Но мы их победим».

Эти стереотипы сохраняются даже в сегодняшней России, история становится инструментом патриотического воспитания. По словам Рогинского, противоядием этому могут стать частные воспоминания семей и их истории. Потому что в России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Вторая мировая война.