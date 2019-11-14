Стало известно, когда Трамп опубликует стенограмму телефонного разговора с Зеленским

Ранее Трамп анонсировал обнародование стенограммы, но не указал конкретной даты.

Президент Дональд Трамп заявил, что в четверг он выполнит свое обещание и опубликует стенограмму своей скандальной телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Ранее Трамп анонсировал обнародование стенограммы, но не указал конкретной даты.

«Чтобы продолжить быть самым открытым президентом в истории, я обнародую этой неделе стенограмму первой, а потому и наиболее важной телефонной беседы, которую я имел с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете это заманчивым», – написал Трамп в Twitter 12 ноября.

Согласно официальному сообщению Белого дома, 21 апреля Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины, указав на мирную и демократическую манеру избирательного процесса. Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.