"Нам остается просто наблюдать": эксперт рассказал, как Киев должен себя вести по импичменту Трампа

Эксперт считает, что Украине нужно "абстрагироваться".

Украине стоит максимально абстрагироваться от дела в США в отношении импичмента Трампа.

Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя письмо президента США Дональда Трампа к президенту Украины, передает «Обозреватель».

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"Сейчас в США идет внутренняя игра с дискредитацией президента Трампа, и доказательства того, что давление было и оно касалось именно дела против Хантера Байдена. А с другой стороны, те же республиканцы хотят опровергнуть этот тезис, и в дополнение к этому опровержению, они готовы демонстрировать подобные письма, где нет никаких условий, и является исключительно воля президента, где он полностью поддерживает Зеленского, и нет никакого давления. Будут вбрасывать и одни, и другие. И нам просто остается наблюдать, и, желательно, не вмешиваться в эту борьбу. Любое движение с нашей стороны, любое движение Зеленского или Ермака или еще кого-то из тех людей, о которых сейчас говорят, люди, которые знают, которые были максимально осведомлены с тем, что происходит в Украине. Нам надо сейчас демонстрировать выдержку и максимально абстрагироваться", – заявил Кравченко.

Как сообщал УНИАН, в Конгрессе обнародовали письмо президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому с уверениями в непоколебимой поддержке и приглашением в Белый дом.

"Вашингтон и Киев - верные партнеры, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире", – написал Трамп.