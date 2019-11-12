Трамп обещает на этой неделе обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским

Американский президент отметил, что обнародует на этой неделе стенограмму первого, а потому и наиболее важного телефонного разговора с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп обещает на этой неделе обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля.

Читайте такжеТрамп заявил о скорой встрече с Зеленским в Белом доме

«Чтобы продолжить быть самым открытым президентом в истории, я обнародую этой неделе стенограмму первой, а потому и наиболее важной телефонной беседы, которую я имел с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете это заманчивым», – написал Трамп в Twitter.

Согласно официальному сообщению Белого дома, 21 апреля Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины, указав на мирную и демократическую манеру избирательного процесса. Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп называет расследование«охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.