Баканов заявил, что Федине и Звиробий за угрозы президенту может грозить заключение

Производство по данному инциденту, помимо Госбюро расследований, есть и у СБУ.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что в случае подтверждения лингвистической экспертизой «угроз» народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента, то речь пойдет о заключении.

Об этом он заявил в интервью «Главкому».

«Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена», - в частности сказал Баканов.

«В Службе безопасности тоже есть такое производство», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в Государственном бюро расследований начали следствие по фактам угроз президенту Украины со стороны народного депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины.

«Несколько дней назад Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в ЕРДР, а подследственность этого производства определили за нами», - сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

В конце октября Федина вместе с волонтеркой Марусей Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности, высказались о рисках жизни президента.

Федина и Звиробий подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее всего, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует Федина, и заявил, что в ее высказываниях есть очевидные признаки преступления.