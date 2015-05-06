Средняя зарплата в Администрации президента после отмены ограничений выросла до 8 тысяч гривень

"Если не ошибаюсь, было около 4 тысяч гривен до снятия ограничений. После снятия - где-то 8 тысяч", - передает слова заместителя главы АП Lb.ua.

Шимкив добавил, что он поддерживает решение об отмене ограничений на зарплату чиновников. "Как правило, в мире заработная плата на госслужбе несколько выше рыночной зарплаты - для среднего звена чиновников. На начальном звене она немного меньше, чем в частном секторе, но сама должность позволяет тебе расти. Высокопоставленные чиновники получают в разных странах по-разному. Это уже политический вопрос. Но средний уровень должен быть выше средней зарплаты в бизнесе", - подчеркнул он.

Читайте такжеШимкив оценил работу Кабмина: похвалил Яресько и упомянул о проблемах Демчишина

"Есть люди, которые уже длительное время работают во власти качественно и не воруют. И когда у них была сначала зарплата 18 тысяч гривен, а стала, из-за ограничений в Бюджетном кодексе, 6 тысяч... А это специалисты. И мы понимаем, что они не воруют. Ну это же просто популизм! Сейчас эти ограничения, к счастью, отменили", - добавил Шимкив.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин отменил ограничение зарплат для чиновников, которые сократили штат.