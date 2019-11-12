СБУ открыла два уголовных дела против топ-пропагандиста Кремля Соловьева

СБУ открыла против Соловьева два уголовных производства.

СБУ открыла уголовное производство против российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ спецслужбы на депутатское обращение.

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«Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед. Рано или поздно этот грязный «рупор Кремля» ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ», – написал депутат.

«Мое мнение неизменно – хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки. Мой совет «соловьиному помету» следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-нибудь в Самаре!», – добавил нардеп.