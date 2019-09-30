Роспропагандист Соловьев увидел в новой песне Гребенщикова влияние Бандеры

Новая песня Гребенщикова не содержит конкретных имен и посвящена собирательному образу российского пропагандиста.

Российский телеведущий, пропагандист Кремля Владимир Соловьев прокомментировал новую песню музыканта Бориса Гребенщикова, посвященную критике пропаганды.

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«Прав Дмитрий Евстафьев (российский политолог – ред.). Бандеровская Украина -это чёрная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно . Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Отметим, новая песня Гребенщикова «Вечерний М» не содержит конкретных имен и посвящена собирательному образу российского пропагандиста.

Тем не менее, в комментариях к видео с песней на Youtube пользователи быстро связали композицию с именами наиболее заметных российских пропагандистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева.