Шимкив оценил работу Кабмина: похвалил Яресько и упомянул о проблемах Демчишина

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в интервью LB.ua назвал лучшие и худшие министерства в украинском правительстве. По его мнению, лучше всего работают министерства финансов, экономики и АПК, тогда как серьезные проблемы есть в Минздраве, Минкультуры и Минэкологии.

"Наталия Яресько - очень грамотный подход, команда. Умный менеджмент. Она прекрасно ведет переговоры. Я был на многих встречах с ее участием - в Давосе, например. Это поразительно. Так, как должно быть. У Айвараса Абромавичуса микс. Есть позитивные вещи, есть отрицательные. Позитив в дерегуляции. Но история с конкурсами на руководителей госкомпаний, мне кажется, не работает. Возможно, мы слишком много ждем от кадровых конкурсов. И третье министерство - Минагрополитики. Лучше всех по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Отличное состояние бизнеса по прошлому году. Хотя я не знаю, что нужно сделать, чтобы агробизнес был в плохом состоянии в Украине", - сказал чиновник.

Он также отдельно выделил реформу МВД, которой занимается заместитель министра Эка Згуладзе, и позитивную динамику в Минюсте после назначения первым замом Натальи Севастьяновой. "Очень сложное министерство [инфраструктуры] у Пивоварского. Там хорошая динамика, Андрей хорошо работает, но реально многие проблемы и сложных задач", - добавил Шимкив.

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"Я вижу проблемы в Минздраве. Приход сейчас Игоря Перегинца на должность заместителя министра - это супер. Думаю, в ближайшее время производительность Минздрава вырастет. Мне кажется также, что есть проблемы и в вопросах культуры. Все, что сейчас вокруг вице-премьера Кириленко. Еще один минус - Минэкологии. Мы очень много жалоб на них получаем. Я просто в шоке. Хотя у них больше должно быть планов по евроинтеграции, 20 планов, которые должны утвердить. Там даже конь не валялся", - отметил замглавы АП, говоря о министерствах, которые работают плохо.

Говоря о Минэнергоугля, которое возглавляет Владимир Демчишин, Шимкив признал, что оно буксует. Но, по его мнению, большой вины министра в этом нет.

"Нужно понимать, что ситуация, которую получил, например, Володя Демчишин - это как тонущий корабль. Он реально там латает дыры. У него 120% времени уходит на операционную деятельность. А вы говорите об изменениях... Хотя у него, кстати, есть видение, что нужно сделать. Но просто нет времени это делать. Он очень хорошо разбирается в энергетике. Уже", - добавил Шимкив.