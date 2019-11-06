Ляшко устроил драку с нардепом от "Слуги народа" и порвал ему рубашку (видео)

Как утверждает Андрей Герус, "претензия Ляшко - это импорт электроэнергии".

Бывший народный депутат Олег Ляшко устроил драку с нынешним нардепом от "Слуги народа" и главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Видео происшествия опубликовал на своей странице в Facebook сам Ляшко.

На записи видно, как скандальный экс-нардеп Ляшко встречает в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" Геруса, и начинает предъявлять претензии относительно того, за чьи деньги Герус пользуется этим залом.

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Затем Ляшко начал обвинять Геруса в том, что тот, мол, лоббировал открытие украинского рынка для российской электроэнергии. Ляшко также назвал Геруса предателем, который работает в интересах Кремля.

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал Ляшко.

На видеозаписи также видно, что конфликт спровоцировал Ляшко, обвинял Геруса и тыкал в него пальцем. Тот не выдержал провокаций и началась потасовка, во время которой Ляшко порвал Герусу рубашку.

Видео снимал "помощник" Ляшко, иногда защищая его от натиска Геруса.

Комментируя инцидент, Герус на своей странице в Facebook написал, что "претензия Ляшко - это импорт электроэнергии".

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Олег Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить "шоу-провокацию". Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста", и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес", - написал Герус.

"Хотя три года импорта угля из России по формуле "Роттердам+", сопровождавшиеся ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - отметил нынешний народный депутат.

Герус отметил, что "пострадала" только его рубашка.

"Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - добавил он.