Италия: Решение по статусу Донбасса должна принимать Украина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сегодня в Киеве.

«Конечно, решение должно быть принято Украиной, а не ЕС или Италией о специальном статусе Донбасса”, - сказал Джентилони.

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Он также отметил, что Италия всегда на стороне Украины, особенно в вопросах, касающихся территориальной целостности и суверенитета. “Италия поддерживает не только суверенитет Украины, но и единство Украины, это 100%”, - подчеркнул Джентилони.

Он также признал, что Италия несет убытки от санкций, введенных Европейским Союзом против России за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, но поддерживает эти ограничительные меры. “Конечно, Италия страдает от санкций, касающихся России, но так было решено ЕС, и мы с этим согласны”. Он также выразил надежду, что Минские договоренности будут соблюдаться.

Как сообщалось, Джентилони накануне в интервью изданию La Stampa заявлял, что Украина должна осуществить необходимые экономические и конституционные реформы, в частности, предоставить статус автономии Донбассу.

На прошлой неделе СМИ процитировали главу Дирекции по международной торговой политике при Министерстве экономического развития Италии Федерико Айхберга, который заявил, что Италия не планирует поддерживать продление санкций ЕС против России. «Начиная с февраля, Италия ясно и четко заявляет: Совет министров не будет голосовать за продление санкций», – сказал Айхберг и отметил, что считает Россию надежным партнером. Позже в МИД Италии заявили, что Рим поддерживает политику санкций против РФ.