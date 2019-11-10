Задержанного в Польше Мазура допрашивают в прокуратуре

Суд между тем должен получить ходатайство от прокуратуры и назначить время заседания.

Задержанного в Польше украинского активиста и ветерана АТО Игоря Мазура сегодня, 10 ноября, привезли в отдел Окружной прокуратуры города Холм.

Как сообщает "Радио Свобода", с ним проводят первые следственные действия. Украинца привезли на допрос без наручников.

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Суд сегодня должен получить ходатайство от прокуратуры и назначить время заседания. По предварительной информации, из-за резонансного характера дела суд состоится в Люблине.

Вероятно, заседание состоится завтра утром. По словам консула Украины в Люблине Артема Валаха, ситуация является нетипичной, ведь Мазура задержали в субботу. Понедельник, 11 ноября также будет выходным - Польша празднует День Независимости.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь". Позже с ним встретился украинский консул.

МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев. В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.