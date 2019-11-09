Суд по экстрадиции в РФ задержанного в Польше Мазура может состояться 10 ноября – правозащитник

Запрос РФ об экстрадиции Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых.

Суд относительно экстрадиции в Россию задержанного в Польше одного из лидеров «УНА-УНСО» Игоря Мазура (позывной «Тополь») может состояться уже в воскресенье, 10 ноября.

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Об этом сообщил Радио Свобода представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга.

По его словам, представители польской власти допустили к Мазуру украинского консула и предоставили бесплатного адвоката, но продолжаются консультации о возможности допуска к делу квалифицированного именно в этой области юриспруденции юриста.

«Согласно последней информации, суд может состояться даже завтра. Консул разговаривал с Игорем, состояние его здоровья удовлетворительное», - сказал Мамалыга.

Он также подтвердил, что запрос России об экстрадиции Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Как сообщается на сайте УНСО, задержание произошло на запрос Следственного комитета России о предоставлении Мазура в международный розыск вместе с обвинениями в участии в боях на площади Минутка в Грозном во время Первой чеченской войны.

Согласно этим данным, в Польшу Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского Сайма Беаты Мазурек.