В Польше украинский консул встретился с задержанным добровольцем Мазуром

В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.

В Польше украинский консул встретился с задержанным по запросу Российской Федерации активистом и добровольцем Игорем Мазуром.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты. Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины", - подчеркнул Кирилич.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Польше по запросу Российской Федерации задержали украинского общественного активиста и добровольца Игоря Мазура.

"В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.

В этой связи она призывает Министерство иностранных дел Украины максимально способствовать освобождению Мазура - украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны на Донбассе.