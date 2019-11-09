МВД о задержании Мазура: Россия пытается использовать Интерпол для преследования украинцев
Министерство внутренних дел Украины уведомило Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) о сфабрикованности Россией дела задержанного в Польше украинского активиста и добровольцев Игоря Мазура.
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Об этом заявил глава МИД Украины Арсен Аваков, комментируя задержание украинца польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск.
По его словам, основанием для задержания стало опубликованное Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентировку о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.
В частности, РФ нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, которые запрещают необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.
«РФ обвиняет нашего гражданин в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке России неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины», - отметил Аваков.
Также он добавил, что МВД привлекло внимание также компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.
«МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое является полностью сфабрикованным в угоду Кремлю», - отметил украинский министр.
Как сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Польше на запрос России задержали украинского общественного активиста и добровольца Мазура.
«В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию», - отметила она.
В этой связи омбудсмен призвала Министерство иностранных дел Украины максимально способствовать освобождению Мазура.