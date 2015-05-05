Украина решительно призывает РФ освободить Савченко и других политических заложников - заявление МИД

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое есть в распоряжении УНИАН.

«Такой шаг российской власти выходит за элементарные рамки морали, гуманности и справедливости. Он является очередным свидетельством отсутствия каких-либо доказательств в подтверждение абсурдных и безосновательных обвинений против Надежды», - говорится в заявлении и подчеркивается, что «Российская Федерация последовательно демонстрирует неготовность исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Минскими договоренностями «обеспечить освобождение и обмен всех заложников и лиц, которые незаконно содержатся, по принципу «всех на всех». Москва также полностью игнорирует многочисленные призывы международного сообщества освободить Надежду Савченко, а также других граждан Украины, которые незаконно задержаны и содержатся под стражей на территории России».

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В заявлении МИД в очередной раз подчеркивает игнорирование российской стороной того факта, что Савченко обладает международным иммунитетом как член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

«Украина решительно призывает Российскую Федерацию освободить Героя Украины и других политических заложников, а также обеспечить полную реализацию остальных взятых на себя в Минске обязательств», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, следственный комитет России продлил следствие по делу Савченко до 13 ноября.