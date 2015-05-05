Украина решительно призывает РФ освободить Савченко и других политических заложников - заявление МИД
Министерство иностранных дел Украины возмущено решением Следственного комитета РФ продлить сроки предварительного следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко еще на полгода, до 13 ноября.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое есть в распоряжении УНИАН.
«Такой шаг российской власти выходит за элементарные рамки морали, гуманности и справедливости. Он является очередным свидетельством отсутствия каких-либо доказательств в подтверждение абсурдных и безосновательных обвинений против Надежды», - говорится в заявлении и подчеркивается, что «Российская Федерация последовательно демонстрирует неготовность исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Минскими договоренностями «обеспечить освобождение и обмен всех заложников и лиц, которые незаконно содержатся, по принципу «всех на всех». Москва также полностью игнорирует многочисленные призывы международного сообщества освободить Надежду Савченко, а также других граждан Украины, которые незаконно задержаны и содержатся под стражей на территории России».
Читайте такжеЕвропарламент принял резолюцию: Россия должна немедленно и без всяких условий освободить Савченко
В заявлении МИД в очередной раз подчеркивает игнорирование российской стороной того факта, что Савченко обладает международным иммунитетом как член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
«Украина решительно призывает Российскую Федерацию освободить Героя Украины и других политических заложников, а также обеспечить полную реализацию остальных взятых на себя в Минске обязательств», - подчеркивается в заявлении.
Как сообщал УНИАН, следственный комитет России продлил следствие по делу Савченко до 13 ноября.