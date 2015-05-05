Суд в РФ оставил за решеткой украинского активиста, которого обвиняют в подготовке терактов в Крыму

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката, которая просила освободить своего подзащитного из СИЗО. Кольченко останется под стражей до 16 мая.

Крымский антифашист и социальный активист Александр Кольченко был арестован в Симферополе в мае 2014 года и этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москву.

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Следователи ФСБ обвиняют его, а также еще троих жителей Крыма, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова, в организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта и незаконном обороте оружия. В Украине Кольченко и Сенцова считают политзаключенными и требуют их освобождения.