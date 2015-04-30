В России завершили расследование дела Сенцова - адвокат

По словам адвоката Дмитрия Динзе, со следующей недели он и Сенцов начинают знакомиться с материалами уголовного дела, пишет Крым. Реалии.

В середине апреля Сенцову предъявили новое обвинение – в незаконном хранении оружия.

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Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест Сенцову до 11 мая.

Сенцова вместе с другими активистами задержали в аннексированном Россией Крыму в мае 2014 года по подозрению в подготовке терактов.