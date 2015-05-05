Следствие по делу Савченко продлено до 13 ноября

Об этом в "Tвиттере" сообщил ее российский адвокат Николай Полозов. "СК продлил сроки следствия по делу Надежды Савченко до 13.11.2015. На 6 месяцев", - написал адвокат.

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Также Николай Полозов добавил: "Главная задача российской власти в деле Савченко не расследовать дело, а сломить дух Надежды, сломить дух Украины".

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти. В декабре 2014 года Надежда Савченко объявила голодовку в знак протеста против своего незаконного ареста. 24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Надежде Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.