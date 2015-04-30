Песков об освобождении Савченко: Ничего не поменялось. Будет суд
Пресс-секретарь Путина отметил, что Савченко обвиняется в причастности "к очень серьезному преступлению".
Позиция Кремля по делу народного депутата, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко не изменилась, ее ждет суд.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он не стал комментировать ни перспективы амнистии Савченко, ни резолюцию Европарламента, в которой говорится о возможности применить санкции против тех, кто ответственен за "содержание Савченко как узника войны в России".
"Идет следствие. И обвиняется она в причастности к очень серьезному преступлению. Будет суд, - подчеркнул Песков. - Президент об этом говорил. Ничего не поменялось и добавить к этому нечего".
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Как ранее сообщил УНИАН, Европейский парламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить народного депутата, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежду Савченко.
В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приветствует резолюцию Европейского парламента относительно Надежды Савченко.