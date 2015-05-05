​В ООН рассказали что генсек будет обсуждать с Порошенко и Путиным

21:16, 05 мая 2015
Политика
3157 0

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе предстоящих визитов в Киев и Москву 8-9 мая призовет президентов двух стран к выполнению минских договоренностей.

REUTERS

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передают РИА Новости.

Читайте такжеВ МИД Украины назвали визит генсека ООН в Москву "грустью и печалью"

"Послание в обеих столицах будет одинаковое: все заинтересованные стороны на месте событий, а также те, кто имеет влияние на ситуацию, должны стремиться к выполнению пакета мер, условленного в Минске, а также добиваться политического урегулирования", - рассказал Стефан Дюжаррик.

Как сообщал УНИАН, 4 мая стало известно, что перед визитом в Москву генсек ООН посетит Киев для встреч с властями. 

30 апреля министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал визит генсека ООН в Москву. Он считает "неправильным сигналом" визит Пан Ги Муна в Москву на 9 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter