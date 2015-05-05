​В ООН рассказали что генсек будет обсуждать с Порошенко и Путиным

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передают РИА Новости.

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"Послание в обеих столицах будет одинаковое: все заинтересованные стороны на месте событий, а также те, кто имеет влияние на ситуацию, должны стремиться к выполнению пакета мер, условленного в Минске, а также добиваться политического урегулирования", - рассказал Стефан Дюжаррик.

Как сообщал УНИАН, 4 мая стало известно, что перед визитом в Москву генсек ООН посетит Киев для встреч с властями.

30 апреля министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал визит генсека ООН в Москву. Он считает "неправильным сигналом" визит Пан Ги Муна в Москву на 9 мая.