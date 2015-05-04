Перед поездкой на парад к Путину генсек ООН посетит Киев

Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передают РИА Новости. По его словам, накануне визита в Москву генсек ООН посетит также Польшу и Украину. "По пути он остановится в Гданьске, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны там. Он встретится с президентом Польши Брониславом Коморовским", - отметил Стефан Дюжаррик.

Читайте такжеВ МИД Украины назвали визит генсека ООН в Москву "грустью и печалью""Также 8 мая он будет в Киеве, и встретится с президентом Петром Порошенко и другими официальными лицами", - сказал представитель Пан Ги Муна.

После этого, генсек посетит Москву 9 мая для участия в параде ко Дню Победы, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал визит генсека ООН в Москву. Он считает "неправильным сигналом" визит Пан Ги Муна в Москву на 9 мая.