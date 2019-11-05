Кабмин планирует значительно улучшить положение молодых учителей

Проект госбюджета-2020 предусматривает дополнительные 2,2 млрд грн на надбавки учителям.

Кабинет министров Украины планирует в течение следующих нескольких лет значительно улучшить положение молодых учителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Читайте такжеГончарук: повышение зарплат педагогам будет, но не так, как хотелось (видео)

«Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема в том, что в школу очень часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что фактически в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые будут выходить на пенсию... Поэтому мы как государство, в первую очередь, обращаем сейчас внимание на положение молодых учителей, прежде всего, потому что у них условия заработной платы сейчас хуже, они получают меньше надбавок. И мы намерены в течение следующих нескольких лет значительно улучшить положение молодых учителей, которые собираются идти работать в школу», - отметил глава правительства.

Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс гривен в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс 182 грн.

Кроме того доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает дополнительные 2,2 млрд грн для надбавки учителям за престижность.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад в ходе презентации проекта.

Она пояснила, что зарплата учителям выплачивалась по количеству детей, значительно меньше реалистичного, то есть, последние 4 года учителям не доплачивали.

«Мы наконец эту проблемы исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учеников, которое является реалистичным на сегодня. Это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, а не играться надбавками и доплатами», - сказала она.

В общем, зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет, которые сегодня получают наименьшую зарплату, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 - почти 21 тыс грн.

То есть предполагается, что такую ​​дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.