МИД направил РФ ноту протеста из-за отправления очередного "гумконвоя" на Донбасс

Украинские дипломаты требуют от России прекратить нарушать суверенитет Украины и неукоснительно соблюдать международное прав и украинское законодательство при отправлении следующих запланированных 5 "гумконвоев".

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с отправкой очередного так называемого "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс.

Об этом говорится в комментарии МИД.

"7 ноября 2019 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в заявлении.

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В этой связи украинские дипломаты заявили, что российский груз был в очередной раз перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины. Также нарушены ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов, которые, среди прочего, предусматривают сопровождение легальных гуманитарных грузов представителями Международного комитета Красного Креста.

В частности, в МИД заявляют, что не было осуществлено предусмотренное законодательством Украины обязательное оформление груза представителями пограничных и таможенных органов Украины.

"В этой связи, МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства", - сказано в заявлении.

Также украинское внешнеполитическое ведомство требует от российской стороны в дальнейшем, при организации т.н. "гуманитарных конвоев", запланированных на 14 ноября, 21 ноября, 28 ноября, 5 декабря и 12 декабря, неукоснительно соблдать международное право, законодательство Украины и свои международные обязательства.