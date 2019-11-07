Пашинского не привезли из СИЗО на допрос в суд из-за угрозы для его жизни

Допросы Валентина Наливайченко и Сергея Пашинского по делу экс-"беркутовцев" перенесены на 21 ноября.

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского не доставили в Святошинский районный суд Киева на допрос по делу экс-"беркутовцев" из-за мер безопасности, которые применены к нему со стороны Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в суде должен был состояться допрос свидетелей защиты - экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко и Пашинского.

Однако допросы не состоялось из-за того, что Наливайченко не явился на допрос, а видео-конференцсвязь из следственного изолятора, где содержится Пашинский, не смогли организовать.

В связи с этим председательствующий по делу судья Сергей Дячук решил перенести допрос на заседание суда, которое состоится 21 ноября.

Один из адвокатов экс-"беркутовцев" Стефан Решко заявил, что Пашинского отказались доставлять из СИЗО в зал, поскольку к нему со стороны Госбюро расследований приняты меры безопасности, исключающие его перемещение в суд.

По словам Дячука, у ГБР появилась информация о возможной угрозе для жизни Пашинского.

А относительно видеоконференцсвязи администрация СИЗО сообщила суду, что возникли технические проблемы в следственном изоляторе.

Читайте такжеДело Гладковского "имеет определенные связи" с Пашинским - Рябошапка

Вместе с тем, адвокат отметил, что сторона защиты будет настаивать на допросе Пашинского.

Следующее заседание суда назначено на 11.30 12 ноября. Планируется допросить свидетелей защиты - правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.