Суд запретил бигборды с несправедливой критикой Тимошенко

Вчера Хозяйственный суд города Киева постановил запретить недобросовестную рекламу на бигбордах, которая содержит искаженные и недостоверные данные относительно деятельности правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам представителя Кабинета министров Украины в суде Владимира ПИЛИПЕНКО, соответствующее решение суд принял по ходатайству правительства, которое обратилось в суд с требованием прекратить нарушения законодательства о рекламе.

По словам члена БЮТ В.ПИЛИПЕНКО, в своем решении суд отметил, что на отдельных носителях внешней рекламы размещается неточная и недостоверная информация, что дискредитирует деятельность правительства, наносит вред государству и обществу.

Сведения, которые содержатся в такой рекламе, в частности, относительно причастности правительства к повышению цен, осуществлении призыва, других аспектов деятельности правительства признаны судом не соответствующими действительности.

«Решением суда установлено запрещение на дальнейшее размещение и использование на любых внешних носителях такой недостоверной информации. Контроль над выполнением этого решения возложен на правоохранительные органы, а именно на Департамент Государственной исполнительной службы», - сообщил В.ПИЛИПЕНКО.

«Это решение суда касается всех, кто решил подзаработать на дискредитации государства и разместил искаженную информацию, которая не имеет ничего общего с реальными действиями правительства», - отметил он.