Ющенко хочет, чтобы Тимошенко избавилась от людей Медведчука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает надежду на принятие Кабинетом министров ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО, направленном сегодня премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Президент ожидает, что кадровые инициативы правительства будут отвечать букве и духу соглашения о создании демократической коалиции.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что во время его встречи с народными депутатами – представителями блока «Наша Украина – Народная самооборона» с их стороны был затронут вопрос относительно пребывания на правительственных должностях лиц, чья репутация и деловые качества, проявленные в предыдущие годы, не отвечают принципам, на которых строилась демократическая коалиция.

Так, в должности первого заместителя министра регионального развития и строительства Украины состоит бывший заместитель Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ Алексей ИЩЕНКО, который «обеспечивал» нужный результат для Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах 2004 года, возглавляя в Администрации Управление по взаимодействию с регионами.

«Алексей ИЩЕНКО был одним из тех лидеров СДПУ(о), кто 20 января 2005 года подписал заявление о невозможности своей дальнейшей деятельности в органах исполнительной власти и переходе в оппозицию. Что он тогда делает в правительстве демократической коалиции?» – спрашивает В.ЮЩЕНКО.

Также, подчеркивает Президент, на должностях в центральных органах власти состоят такие приближенные к В.МЕДВЕДЧУКУ лица, как Тарас КОЗАК (заместитель председателя Государственной таможенной службы) и Александр ПАРШИН (первый заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов).

«Их пребывание на должностях в предыдущем правительстве означало выполнение тогдашней коалицией союзнических обязательств перед СДПУ(о). В таком случае возникает вопрос об их роли сегодня», – отмечает в письме Президент.

Глава государства также обращает внимание на то, что по непонятным причинам остается на должности руководителя Госкомархива коммунистка Ольга ГИНЗБУРГ. «Представитель КПУ злоупотребляет своим служебным положением для препятствования государственной политике установления исторической справедливости, а из Госкомархива вынуждены уходить опытные профессионалы. Неужели КПУ является частью коалиции, если ее представитель так уверенно чувствует себя на правительственной должности?» – подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

В конечном счете, отмечает глава государства, советником премьер-министра Украины назначен Александр ЗАДОРОЖНИЙ, «который, фактически, навязывал народным депутатам Украины волю Виктора МЕДВЕДЧУКА, в частности, во время попыток провести так называемую «политическую реформу» и обеспечить передачу власти в стране по сценарию СДПУ(о)».

«Действующее правительство декларирует принципы открытости и прозрачности принятия решений. В первую очередь, это должно касаться кадровых решений, поскольку именно от этого зависит эффективность и стабильность работы демократической коалиции. В этом контексте интересно, обсуждались ли кандидатуры указанных служащих советом коалиции? Рассматривались ли другие кандидатуры, чья деятельность отвечала бы принципам, на которых основывалась демократическая коалиция?» – идет речь в письме Президента.

В.ЮЩЕНКО выражает надежду на принципиальную оценку коалицией в целом и премьер-министром в частности реальных достижений отмеченных лиц, и принятие Кабмином ответственного решения относительно их дальнейшего пребывания на должностях.

«Ожидаю также, что последующие кадровые инициативы правительства будут отвечать букве и духу соглашения о создании демократической коалиции», – подчеркивает Президент.