Суд ООН 8 ноября решит, будет ли рассматривать иск Украины против РФ

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН объявит свое решение относительно того, имеет ли он юрисдикцию рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение суда.

"В пятницу 8 ноября 2019 года Международный Суд (ICJ), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, вынесет свое решение относительно предыдущих возражений, выдвинутых Российской Федерацией, по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело "Украина против России"), - говорится в сообщении суда.

Публичное заседание состоится в 3 часа дня (по местному времени) в Гааге, во время которого председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф зачитает решение суда.

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Украинскую делегацию на слушаниях возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По поводу обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Международный суд ООН до конца этого года должен принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения двух конвенций.