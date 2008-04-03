Состоится брифинг Черновецкого
11:06, 03 апреля 2008Политика
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Сегодня в 15.00 состоится брифинг Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на тему: «Мы вернем для 600 тысяч малообеспеченных киевлян муниципальную помощь, отобранную Кабинетом министров».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, брифинг состоится по адресу: ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, конференц-зал Киевсовета.
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