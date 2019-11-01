В Раде предлагают отменить ответственность за самогоноварение

Текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект №2371 об отмене административной ответственности за самогоноварение.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады, текста законопроекта пока там нет.

Инициаторами проекта закона выступили нардепы "Слуги народа" Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях, изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от трех до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривень).

Как сообщал УНИАН, последний раз Рада голосовала за отмену ответственности за самогоноварение в 2012 году. Тогда "за" проголосовали только 35 народных депутатов из 381, зарегистрированных в сессионном зале.