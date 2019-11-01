Reuters: Очистка Генпрокуратуры Украины может «похоронить» дела против Манафорта

Из украинского ведомства уволили прокуроров, которые вели длительные расследования, связанные с экс-главой избирательного штаба Трампа.

Радикальные изменения в одном из наиболее влиятельных правоохранительных органов Украины, которые происходят по распоряжению президента Владимира Зеленского, уничтожат ряд длительных расследований. В частности, два из них связаны с Полом Манафортом — бывшим главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Об этом Reuters рассказали трое действующих и бывших украинских прокуроров. Реорганизация включает обновление руководящего состава Генпрокуратуры, а также прохождение прокурорами обязательной проверки профессиональных навыков.

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Новый украинский президент, пришедший к власти в мае, пояснил, что этот процесс важен, потому что украинцы не доверяют ведомству. Его рассматривают как политический инструмент, который используют для наказания оппонентов.

Reuters отмечает, что более 200 прокуроров уже уволены за отказ проходить проверку навыков. Среди них 13 прокуроров из отдела специальных расследований, которые вели коррупционные дела времен президентства Виктора Януковича. Пол Манафорт работал политическим консультантом в Украине много лет.

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Он фигурировал в двух украинских расследованиях. Одно из них связано с так называемой «черной бухгалтерией Партии Регионов». А другое касается незаконного использования государственных средств правительством Януковича.

Адвокат Манафорта не ответил за запросы о комментарии. Но сам политтехнолог ранее настаивал, что он ни в чем не виноват.