Черновицкий горсовет запретил на территории города деятельность КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 33 депутата из 37 зарегистрированных на сессии 30 апреля.

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Депутаты рекомендовали органам государственной регистрации Министерства юстиции Украины до 1 июля 2015 года отменить все ранее совершенные акты регистрации (легализации) структурных подразделений КПУ на территории Черновцов и районов в городе.

Вместе с тем депутаты не приняли решение о запрете деятельности в городе Партии регионов, партии «Оппозиционный блок» и Партии развития Украины. В частности, за запрет деятельности на территории Черновцов ячеек Партии регионов проголосовали 28 депутатов, «Оппозиционного блока» – 24, Партии развития - 25 депутатов.

Депутаты проголосовали за запрет КПУ только после того как в сессионный зал вошли участники АТО.