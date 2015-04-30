Харьков получит не менее 100 патрульных автомобилей с камерами и планшетами - Аваков

Харьков получит не менее 100 современных и высокотехнологичных патрульных автомобилей.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, представляя в Харькове автомобили, на которых полицейские будут патрулировать город, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

Каждый автомобиль будет оснащен специальными системами, камерами и планшетами, подчеркнул он.

По словам Авакова, это непосредственное рабочее место патрульного, которое включает в себя планшетный компьютер с интерактивной системой доступа к базам данных и системой, позволяющей быстро и эффективно реагировать на поставленные задачи. Время прибытия патруля на вызов или место происшествия будет составлять 5-7 минут.

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Система также подключена к реестру административных протоколов и позволяет на месте принимать решения и выписывать штрафы.

«Штрафы и контроль будут не за человеком, а за машиной. Мы будем видеть историю каждого конкретного автомобиля», - подчеркнул Аваков.

В новом патрульном автомобиле установлена система комплексов видеофиксации транспортных средств, способная распознавать номерные знаки и проверять их по розыскным реестрам. Она действует как единый комплекс автоматического розыска, интегрированный с дежурными частями подразделений МВД Украины.

Кроме того, система позволяет осуществлять автоматизированный контроль дорожной ситуации с видеорегистрацией. При обнаружении разыскиваемого автомобиля система подает звуковой сигнал, автоматически сохраняет и синхронизирует информацию.

Как подчеркнул Аваков, патрульный не отвлекается от осуществления своих привычных функций, и главное - система исключает любое злоупотребление, поскольку данные сразу же передаются на центральный уровень.

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«Для меня дело чести, чтобы в Харькове были лучшие патрульные», - сказал министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, в Харькове начался набор желающих вступить в ряды новой патрульной полиции. Планируется набрать 800 человек.

Предполагается, что новые патрульные подразделения милиции появятся на харьковских улицах через три месяца.