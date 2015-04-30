Климкин критикует визит генсека ООН в Москву на фоне уничтожения Россией Устава организации

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке, где выступал на Обзорной конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает ТСН.

"Как на меня, это отправка абсолютно неправильного послания, если генсек ООН собирается отправиться на 9 мая в страну, которая пренебрегла всеми правилами ООН, нарушила большое количество ключевых принципов, которые являются краеугольным камнем Организации Объединенных Наций", - сказал Климкин.

Читайте такжеКлимкин: Россия ведет гибридную войну и в ЕСМинистр выразил надежду, что Пан Ги Мун все-таки не будет присутствовать на военном параде в Москве.

"В этом смысле, конечно, будет набор визитов, которые планирует провести господин генеральный секретарь, с пониманием того, что отражает историю второй мировой, поэтому посетит Польшу, Украину, Москву. Но я очень сильно надеюсь, что генеральный секретарь не будет присутствовать на параде 9 мая в Москве", - сказал Павел Климкин.

Напомним, на парад в Москву 9 Мая отказался ехать даже Лукашенко.