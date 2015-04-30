МВД готово вместе с ФБР расследовать дело по газу Фирташа

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"В связи с расследованием уголовного производства по факту хищения государственного имущества служебными лицами группы компаний, которые принадлежат Дмитрию Фирташу, МВД заявляет о готовности к сотрудничеству в этом вопросе с ФБР", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что ведомство будет содействовать американским следователям в получении материалов относительно Ostchem.

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В пресс-службе министерства подчеркнули, что в ходе досудебного расследования следователи будут использовать механизмы международно-правовой помощи, которые будут включать в себя проведение следственных действий, как в Украине, так и в США согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству и международно-правовым соглашениям между Украиной и США.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Печерский районный суд Киева арестовал 500 млн кубометров газа, принадлежащего холдингу Ostchem, в рамках уголовного производства о растрате имущества должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины".