Загороднюк предложил Столтенбергу сделать сотрудничество Украины с НАТО более практичным

Они также обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк предложил генеральному секретарю Организации Североатлантического договора Йенсу Столтенбергу перевести сотрудничество Украины с Альянсом в более практическую плоскость.

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Как говорится на сайте Минобороны Украины, сегодня в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе глава украинского оборонного ведомства принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств - контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан.

В частности, во время короткой, но содержательной беседы со Столтенбергом, министр обороны рассказал о состоянии реформирования Минобороны и Вооруженных сил Украины. Загороднюк отметил, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства Украины.

Также речь шла о текущей ситуации на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе.

При этом Загороднюк внес предложение о переводе формата сотрудничества в более практическую плоскость.

Как заявил Загороднюк в социальной сети Facebook, он рассказал генсеку НАТО о приоритетах и желании Украины сделать формат сотрудничества более практичным, в частности, в вопросах поддержки украинского Военно-морского флота и помощи в модернизации Вооруженных сил.

Он отметил, что «на следующей неделе сможем продолжить общение во время официального визита представителей Североатлантического совета в Украину».

«Спасибо нашим иностранным партнерам за принципиальность и последовательность. Убежден, что наше сотрудничество будет расширено не только в политическом измерении, но и в практической плоскости. Мы для этого приложим все необходимые усилия», - отметил Загороднюк.

Также министр обороны подчеркнул, что достижения военных критериев членства в Альянсе и увеличение количества подразделений ВСУ, способных выполнять совместные операции с армиями стран НАТО, остается неизменным приоритетом работы Минобороны.

Кроме того, руководитель оборонного ведомства провел важные двусторонние встречи со своими иностранными коллегами из Франции, Италии, Грузии и Швеции.

В Минобороны отметили, что первая зарубежная рабочая поездка министра обороны Украины состоялась именно в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, что является знаковым событием.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Столтенберг заявил, что Альянс находится в процессе расширения поддержки Украины.