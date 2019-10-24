НАТО адаптируется к угрозе появления "зеленых человечков" – Столтенберг

Генсек Альянса напомнил, что при НАТО был создан оперативный центр по противодействию гибридным атакам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что "зеленые человечки" были скрытой военной операцией России во время оккупации украинского Крыма в 2014 году.

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Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения первого дня двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

По его словам, сегодня вечером министры обороны стран Альянса обсудят гибридные угрозы.

Столтенберг отметил, что гибридные угрозы и гибридные тактики рассматриваются в НАТО как такие, что "поступают из различных направлений от государственных и негосударственных субъектов".

"Гибридные тактики - это все, что имеет отношение от использования скрытых военных операций, - маленьких зеленых человечков, как вы видели в Крыму, до кампаний по дезинформации, - как мы видели во многих странах-членах НАТО, или до кибератак", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос российского журналиста о том, кто, по мнению НАТО является главным источником гибридных угроз.

В этой связи генсек подчеркнул, что Альянс постоянно адаптируется и меняет структуру, проводя модернизацию своих возможностей в сфере безопасности. В рамках этого при НАТО был создан оперативный центр по противодействию гибридным атакам.