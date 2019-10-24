НАТО адаптируется к угрозе появления "зеленых человечков" – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что "зеленые человечки" были скрытой военной операцией России во время оккупации украинского Крыма в 2014 году.
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Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения первого дня двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.
По его словам, сегодня вечером министры обороны стран Альянса обсудят гибридные угрозы.
Столтенберг отметил, что гибридные угрозы и гибридные тактики рассматриваются в НАТО как такие, что "поступают из различных направлений от государственных и негосударственных субъектов".
"Гибридные тактики - это все, что имеет отношение от использования скрытых военных операций, - маленьких зеленых человечков, как вы видели в Крыму, до кампаний по дезинформации, - как мы видели во многих странах-членах НАТО, или до кибератак", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос российского журналиста о том, кто, по мнению НАТО является главным источником гибридных угроз.
В этой связи генсек подчеркнул, что Альянс постоянно адаптируется и меняет структуру, проводя модернизацию своих возможностей в сфере безопасности. В рамках этого при НАТО был создан оперативный центр по противодействию гибридным атакам.