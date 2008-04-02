Киевский мэр о выборах, киевлянах и фальсификациях

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что успеет зарегистрироваться кандидатом в мэры столицы.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, когда он собирается подать документы в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию.

«Когда я зарегистрируюсь? Это не самая важная для киевлян проблема. Я успею зарегистрироваться и я надеюсь, что киевляне отнесутся ко мне с пониманием. Главная проблема, конечно, выборы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос журналистов, не боится ли он фальсификаций на предстоящих выборах, он сказал, что не исключает их, но и не боится. «Я не боюсь фальсификаций на выборах», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.