Киевский мэр о выборах, киевлянах и фальсификациях
21:59, 02 апреля 2008Политика
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Говорит, что успеет...
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что успеет зарегистрироваться кандидатом в мэры столицы.
Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, когда он собирается подать документы в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию.
«Когда я зарегистрируюсь? Это не самая важная для киевлян проблема. Я успею зарегистрироваться и я надеюсь, что киевляне отнесутся ко мне с пониманием. Главная проблема, конечно, выборы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
На вопрос журналистов, не боится ли он фальсификаций на предстоящих выборах, он сказал, что не исключает их, но и не боится. «Я не боюсь фальсификаций на выборах», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
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