Если бы выборы в Киеве состоялись сегодня (опрос)

Рейтинги двух ведущих соперников нынешнего мэра на внеочередных выборах в Киеве - Виталия КЛИЧКО и Александра ОМЕЛЬЧЕНКО - несколько снизились, при этом В.КЛИЧКО потерял лидирующую позицию.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН "Киев в начале избирательной кампании: выборы мэра и Киевского городского совета" научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА и руководитель фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК.

Участники пресс-конференции обнародовали результаты общегородского социологического опроса, проведенного фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”. Всего были опрошены 1 тыс. респондентов. Максимальная погрешность выборки не превышает 3,2%.

В соответствии с результатами, за Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО готовы проголосовать сейчас 25,4% опрошенных (в ноябре 14,5%), за В.КЛИЧКО - 21,3% (26%), за А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 10,7% (10,9%).

Среди других возможных кандидатов на должность мэра столицы были предложены Николай КАТЕРИНЧУК (Блок “НУ-НС”), который набирает сейчас 7,8% голосов избирателей; Александр ТУРЧИНОВ (БЮТ) – 4,4%; Виктор ПИЛИПИШИН (Блок Литвина) – 4%; Юрий ЛУЦЕНКО (Блок “НУ-НС”) – 3,6%; Михаил БРОДСКИЙ (депутат Киевсовета) – 2,3%; Михаил ПОЖИВАНОВ (БЮТ) – 0,6%. Свои голоса готовы отдать за другого кандидата 2,2% опрошенных киевлян. Против всех сейчас хотят голосовать 2,3% респондентов, а 15,5% сказали, что еще не определились относительно кандидатуры Киевского городского председателя.

Презентуя результаты опроса, И.БЕКЕШКИНА отметила, что они имеют условный характер, поскольку список кандидатов на сегодняшний день является приблизительным и в него включены те лица, которые максимально выразили желание идти на выборы. “Но пойдут они на выборы или нет – мы еще этого не знаем, поэтому прошу рассматривать эти вещи как пейзаж в канун битвы, который еще будет меняться, но несколько уроков из этих результатов можно вынести”, - сказала она.

В частности И.БЕКЕШКИНА напомнила, что еще в ноябре говорила, что у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО единственный шанс быть мэром, если “демократы дружными шеренгами пойдут на выборы”, что мы имеем сейчас. “Если будет весь этот список и если выборы будут в один тур, то можно уже сейчас сказать, что мы будем иметь вполне очевидно следующим мэром Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сказала она.

В то же время А.ВИШНЯК отметил, что если бы был второй тур, то В.КЛИЧКО в этом туре побил бы всех кандидатов, включая Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который сейчас лидирует.

Относительно технических кандидатов, которые по словам А.ВИШНЯКА, обязательно будут на выборах, он выразил убеждение, что их влияние на результаты выборов будет минимальным. Единственный смысл наличия этих кандидатов он объяснил тем, чтобы они должны выполнять работу по критике соперников определенного кандидата, которую он не хочет выполнять сам, то есть чтобы “мочить соперников руками технического кандидата, а не собственными”. “Даже наличие в списке 20-30 кандидатов, из которых абсолютное большинство будет техническим, или вообще непонятно по каким причинам баллотирующихся – это не очень повлияет на результаты”, - сказал А.ВИШНЯК.