Обвиняемая в сепаратизме Штепа выиграла дело в ЕСПЧ

Украину обязали компенсировать Штепе около 100 тысяч гривень.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Соответствующее решение суд принял 24 октября, пишет «Европейская правда».

Читайте такжеШтепа подала в суд на вице-спикера ГеращенкоОтмечается, что Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

ЕСПЧ признал приемлемой жалобу Штепы на чрезмерную длительность уголовного производства в отношении нее и постановил, что имели место нарушения вышеуказанных статей Конвенции.

Суд также определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро в качестве моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек (всего около 100 тысяч гривень).

Как известно, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы по делу Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд города. Рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

Как ранее сообщал УНИАН, подозреваемая в сепаратизме Неля Штепа отметила день рождения в одном из самых дорогих ресторанов Славянска.