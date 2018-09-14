Подозреваемая в сепаратизме Неля Штепа отметила день рождения в одном из самых дорогих ресторанов Славянска (видео)

Штепа пригласила около сотни гостей.

Экс-глава Славянска Неля Штепа отметила день рождения в одном из самых дорогих ресторанов города, которым ранее руководила, говорится в сюжете ТСН.

Подозреваемая в сепаратизме сейчас ни в чем себя не ограничивает. Срок меры пресечения - круглосуточного домашнего ареста - истек еще восемь месяцев назад. А выбрать новый никому.

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Неля Штепа пирует в кругу друзей, отмечает 56-й день рождения. Но как только замечает камеру ТСН – прячется.

Подозреваемой в сепаратизме до ближайшего юбилея далеко, но любительница покрасоваться на публике или прокатиться на лошади в образе королевы и сейчас пригласила более сотни гостей и сняла целый ресторан - один из самых дорогих в городе. Хотя еще в августе по городу висели объявления с просьбой к горожанам помочь Штепе деньгами.