Зеленский со Штайнмайером обсудили ситуацию на Донбассе (фото)

Лидеры стран согласились в ключевой роли "нормандского формата" в прекращении российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во время визита Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

«Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», – цитирует пресс-служба заявление Зеленского.

Отмечается, что лидеры стран согласились в ключевой роли «нормандского формата» в прекращении российской агрессии.

По словам Зеленского, Украина выполнила свою часть для восстановления работы «четверки», поэтому преграды для встречи устранены.

Кроме того, Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

По словам президента, эта «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

В то же время согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, вечером 1 октября Офис президента пикетировали националисты.

3 октября президент заявил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе под дулами пулеметов. Он заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», которое отличается от реального.