Президент восстановил Станик в должности судьи КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом восстановил Сюзанну СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда Украины.

Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Президент постановил восстановить С.СТАНИК в должности судьи КС “руководствуясь частью пятой статьи 124 Конституции Украины и в связи с постановлением коллегии судей Судебной палаты по административным делам Верховного Суда Украины от 25 марта 2008 года”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом от 1 мая 2007 года освободил С.СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

18 июля 2007 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск С.СТАНИК к Президенту и обязал его отменить указ об освобождении С.СТАНИК и восстановить ее в должности судьи КС.

25 марта с.г. Верховный Суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда Украины. Таким образом, Верховный Суд как кассационная инстанция оставил без изменений решение суда первой инстанции.